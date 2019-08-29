Экономика

REGNUMREGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
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с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК01:00

Подробнее о событии

«Эксперт РА» подсчитал, сколько банков столкнулись с оттоком средств граждан за год

ТАСС04:27

Россияне стали больше доверять крупным банкам

Известия03:25

Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

Фонтанка.Ру01:30

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

REGNUM02:35

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Lenta.ru01:48

Жители России стали доверять только крупным банкам

Газета.Ru02:54

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

РБК01:00
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Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы

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В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова

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На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
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