Экономика

REGNUMREGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК01:00

Подробнее о событии

Россияне стали доверять только крупным банкам

Lenta.ru01:48

Десяткам российских банков предрекли крах

URA.Ru02:14

«Эксперт РА» подсчитал, сколько банков столкнулись с оттоком средств граждан за год

ТАСС04:27

Россияне стали больше доверять крупным банкам

Известия03:25

Граждане России нашли альтернативу вкладам в банках

REGNUM06:44

Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

Фонтанка.Ру01:30

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика

Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час

Lenta.ru 08:24
Происшествия

На Ямале теплоход с пассажирами сел на мель

Теплоход "Метеор" Березово - Салехард - Мужи сел на мель. Никто из персонала судна и 62 пассажиров не пострадал.
Российская газета 05:35
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Наука

Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе

Известия 09:09
Футбол

«Барселона» согласовала возвращение Неймара

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета 08:31
Игры

Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil

News.ru 06:30
Политика

Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика

Южная Осетия обсудит с грузинской делегацией ситуацию на границе

На встречах МПРИ изучаются вопросы безопасности на государственной границе между Южной Осетией и Грузией.
REGNUM 04:30
Транспорт

У РЖД осенью появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками

РИА Новости 06:08
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Экономика

Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым

Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
РИА Новости 04:52
Экономика

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%

Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб.
ТАСС 08:23
Кино

Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы

VSE42 Новости 05:28
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Кино

Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках

Life.ru вчера в 17:38
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Общество

Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Происшествия

Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Общество

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика

Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья

РИА Новости 05:47
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели военнослужащего в бою с диверсионной группой

РБК 09:52
Общество

В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа

Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком.
Эхо Москвы 10:04
Здоровье

В Германии отметили рост интереса российских отцов к своим детям

Немецкое издание Die Welt сообщило, что обычно мало уделяющие внимания детям отцы в России начали посещать курсы по подготовке к рождению ребенка и принимать больше участия в жизни детей.
Взгляд.ру 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное