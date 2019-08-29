Экономика
REGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Политика
Гройсман оставил пост премьер-министра Украины
Утро.ru вчера в 14:50
Религия
29 августа православные отмечают Ореховый Спас
Северная неделя 04:19
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Культура
Умер 54-летний актер Александр Числов
Невские Новости 04:27
Политика
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Кино
Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках
Life.ru вчера в 17:38
Путешествия
Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Авто
Renault начала продажи нового кросс-вэна Triber
Компания Renault сегодня объявила старт продаж нового семиместного кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили вчера в 05:18
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение «Альфа-банка» — «Альфа Private».
РБК 04:22
Кино
В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль
Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.
Эхо Москвы 27 августа в 19:48
Культура
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 вчера в 01:52
Энергетика
В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
RT на русском 03:45
Финансы
Знаковое событие в сегменте ОФЗ - размещение бумаги «нового образца» с привязкой к RUONIA
Получается, что приобретать бумагу на аукционе по цене, близкой к номиналу, имеет смысл лишь для тех инвесторов, которые по какой-то причине не верят в перспективы активного снижения ключевой ставки ЦБ на горизонте ближайших 3 лет.
ПРАЙМ вчера в 04:01
Общество
Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности
Москва вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности.
РБК 03:13
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
Известия вчера в 21:55