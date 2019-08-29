Экономика

REGNUMREGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
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с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК01:00

Подробнее о событии

Граждане России нашли альтернативу вкладам в банках

REGNUM06:44

Десяткам российских банков предрекли крах

URA.Ru02:14

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

РБК01:00

Россияне стали больше доверять крупным банкам

Известия03:25

Россияне стали доверять только крупным банкам

Lenta.ru01:48

Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

Фонтанка.Ру01:30

«Эксперт РА» подсчитал, сколько банков столкнулись с оттоком средств граждан за год

ТАСС04:27
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия

Для защиты аэропортов от птиц Минтранс выделит 5,6 млн рублей

Сегодня в Министерстве транспорта России сообщили, что ведомство готово выделить 5,6 млн рублей для защиты аэропортов от пернатых.
Экспресс газета 04:45
Политика

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Политика

CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Газета.Ru 10:59
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T

UfaTime.ru 08:42
Финансы

Минфин в сентябре планирует выпустить ОФЗ для населения

Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
РИА Новости 27 августа в 08:34
Общество

Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей

ТАСС 05:07
Здоровье

В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости 01:45
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье

На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью

Кубанские хирурги удалили 27-летней пациентке часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и восстановили орган из тканей предплечья.
Российская газета 08:44
Общество

Роспотребнадзор нашёл нарушения у 98% палаток с шаурмой в Москве

Говорит Москва 11:19
Общество

Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что работа по 12 часов в неделю вскоре станет нормой, поскольку большую часть обязанностей за людей будет выполнять искусственный интеллект.
Известия 07:17
Политика

ТАСС: Сенцова этапировали в Москву для обмена с украинской стороной

Аргументы и Факты 04:09
Армия и оружие

Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Авто

Bugatti отказалась выпускать гиперкары по индивидуальным заказам

Компания Bugatti не собирается выпускать штучные гиперкары, разработанные по индивидуальным заказам отдельных клиентов.
AutoNews 11:03
Энергетика

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Религия

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
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