Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

с чего всё началось

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

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