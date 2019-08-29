Экономика
REGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Для защиты аэропортов от птиц Минтранс выделит 5,6 млн рублей
Сегодня в Министерстве транспорта России сообщили, что ведомство готово выделить 5,6 млн рублей для защиты аэропортов от пернатых.
Экспресс газета 04:45
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42
Финансы
Минфин в сентябре планирует выпустить ОФЗ для населения
Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
РИА Новости 27 августа в 08:34
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью
Кубанские хирурги удалили 27-летней пациентке часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и восстановили орган из тканей предплечья.
Российская газета 08:44
Общество
Роспотребнадзор нашёл нарушения у 98% палаток с шаурмой в Москве
Говорит Москва 11:19
Общество
Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что работа по 12 часов в неделю вскоре станет нормой, поскольку большую часть обязанностей за людей будет выполнять искусственный интеллект.
Известия 07:17
Политика
ТАСС: Сенцова этапировали в Москву для обмена с украинской стороной
Аргументы и Факты 04:09
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Авто
Bugatti отказалась выпускать гиперкары по индивидуальным заказам
Компания Bugatti не собирается выпускать штучные гиперкары, разработанные по индивидуальным заказам отдельных клиентов.
AutoNews 11:03
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13