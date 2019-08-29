Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

с чего всё началось

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Игры Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Экономика Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.

Шоу-бизнес Брэд Питт показал, что у него осталось от Анджелины Джоли Фото: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале На запястье Питта красуются первые буквы имени Джоли, которые, видимо, актер решил не сводить и оставить как память.

Автоспорт Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол «Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой» 29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".

Армия и оружие Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты «Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

Происшествия Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.

Спорт Международный союз биатлонистов получил итоги проверки WADA россиян Международный союз биатлонистов (IBU) получил итоги проверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории.