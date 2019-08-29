Экономика

REGNUMREGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
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с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
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Lenta.ru01:48

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