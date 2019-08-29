Экономика
REGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета 09:13
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги
По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.
РБК 11:15
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал, что у него осталось от Анджелины Джоли
Фото: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале На запястье Питта красуются первые буквы имени Джоли, которые, видимо, актер решил не сводить и оставить как память.
Bimru.ru 04:48
Автоспорт
Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Космос
Спутники Юпитера получили новые названия
Rusargument 26 августа в 16:24
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Спорт
Международный союз биатлонистов получил итоги проверки WADA россиян
Международный союз биатлонистов (IBU) получил итоги проверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории.
МК-Спорт 09:54
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
В Кузбассе столкнулись два поезда, есть погибшие
В Киселёвске на технологической железнодорожной ветке столкнулись два состава: тепловоз врезался в стоящий на путях грузовой поезд.
Сибдепо 05:03