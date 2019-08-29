Экономика

REGNUMREGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
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с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК01:00

Подробнее о событии

Граждане России нашли альтернативу вкладам в банках

REGNUM06:44

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

РБК01:00

«Эксперт РА» подсчитал, сколько банков столкнулись с оттоком средств граждан за год

ТАСС04:27

Россияне стали больше доверять крупным банкам

Известия03:25

Россияне стали доверять только крупным банкам

Lenta.ru01:48

Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

Фонтанка.Ру01:30

Десяткам российских банков предрекли крах

URA.Ru02:14
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Общество

Беглова официально спросили о его московской квартире

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Космос

Этапы российской программы освоения Луны получили названия

Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База".
ТАСС 27 августа в 00:14
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

REGNUM 00:47
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова поделилась забавным видео с совместного отдыха в компании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Мария Кожевникова поделилась забавным видео с совместного отдыха в компании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Отметим, что на видео, которое разместила Мария, видно, что Агата заметно прибавила в весе.
Вокруг ТВ 03:00
Политика

«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Энергетика

Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.
БИЗНЕС Online 07:52
Космос

Пассажир самолета снял НЛО в небе над Мексикой

Территория новостей вчера в 14:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

РИА Новости 06:06
Происшествия

Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые

Два железнодорожных состава столкнулись на технологической ветке в городе Киселевске Кемеровской области.
ФАН 03:54
Политика

Две трети россиян не знают дату начала Второй мировой войны — ВЦИОМ

ВЦИОМ спросил россиян о дате начала Второй мировой войны, ответы удивили исследователей.
iReactor 04:52
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Транспорт

В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД

Внутреннее разбирательство пройдет в Центре организации дорожного движения из-за не согласованного с руководством введения на одном из участков МКАД ограничения скорости в 80 километров в час, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.
РИА Новости 04:53
Политика

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву.
РБК 03:49
Экономика

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Происшествия

В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка

Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Здоровье

Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Автоспорт

Окон заменит Хюлькенберга в Renault в 2020 году

Renault объявила, что Эстебан Окон в 2020 году заменит в составе команды Нико Хюлькенберга.
Motorsport.com Russia 08:00
Авто

Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid

Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.
Tvoe-avto.com 05:09
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Происшествия

Отсидевшего за убийство врача-вампира отправили в психбольницу

В 16 лет Кондрашин убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Lenta.ru 08:03
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Космос

NASA: к Земле приближаются два крупных астероида

По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть вчера в 06:15
Энергетика

Прибыль «РусГидро» за 1 полугодие снизилась на 24%

Прибыль "РусГидро" за 1 полугодие 2019 года по МСФО снизилась на 24% г/г - до 29,38 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Finam.Ru 07:15
Здоровье

Ребёнка, родившегося в Турции, не могут доставить в Челябинск

74.ru 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
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