Футбол
У жены Наинголана обнаружен ракМатч ТВ 05:31
Жена Раджи Наингголана Клаудия Лай рассказала, что борется с раком. Полузащитника поддержал его бывший клуб «Рома».
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Ленинградской области произошла стрельба на похоронах
По данным СМИ, конфликт со стрельбой произошел между охранниками Кузьмоловского кладбища, родственниками усопшей и сотрудниками ритуальной фирмы "Камея", пытавшимися внести на руках гроб с телом на территорию кладбища.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских
В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Технологии
Разработку оборудования для сетей 5G начали в России
Разработку российского оборудования для мобильной связи 5G начал концерн "Созвездие", входящий в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
L’One рассказал, сколько стоит уход из Black Star
Обновлено в 06:59
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды
За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны.
Обновлено в 09:23
Футбол
Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди
Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос, отвечая на вопрос, не хочет ли он станцевать на Невском проспекте как Халк, сказал, что он является другом и земляком бывшего форварда "сине-бело-голубых", но отличается от него по темпераменту.
Обновлено в 09:23
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
В Москве началось тестирование системы электронного голосования
Студенты столичных вузов приступили к тестированию системы дистанционного электронного голосования, которая будет впервые опробована на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября этого года.
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Музыка
Дима Билан выпустил новый клип в стиле 90-х
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Продажи LADA Vesta в России упали второй раз за год
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23