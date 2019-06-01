США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсетиРБК вчера в 15:02

с чего всё началось

Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Отмечается, что информацию об аккаунтах нужно будет предоставлять вместе с другой персональной информацией.

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

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