Политика

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсетиРБК вчера в 15:02

Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Отмечается, что информацию об аккаунтах нужно будет предоставлять вместе с другой персональной информацией.
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Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена страниц в социальных сетях, сообщает
 The Hill со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
РБКвчера в 15:02

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Подающие на американскую визу теперь должны предоставлять ссылки на свои социальные сети

Эхо Москвы02:30

Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

Газета.Ruвчера в 16:05

Подающих заявление на визу США обязали указывать ссылки на соцсети

Говорит Москвавчера в 13:25

Туристов попросят указывать аккаунты в соцсетях перед поездкой в США

Телеканал 360°вчера в 13:54

США начали запрашивать информацию о соцсетях почти у всех подающих заявление на визу

ТАССвчера в 13:22

Заявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсети

РИА Новостивчера в 13:04

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

РБКвчера в 15:02
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Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

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После разбора завалов саперы обнаружили полторы сотни чудом не взорвавшихся мин. Пострадавшие во время взрыва и пожара на заводе им. Свердлова еще находились в больницах, когда в городе произошло новое ЧП.
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Происшествия

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".
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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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Обновлено вчера в 23:09
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В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
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В результате погибли женщина и трое детей. По предварительным данным ведомства, в момент происшествия в доме были семь человек.
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Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

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Обновлено 31 мая в 04:21
Политика

Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года

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Обновлено в 02:09
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Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
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«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
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