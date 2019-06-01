Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсетиГазета.Ru 13:30

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

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США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

РБК15:02

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Подающих заявление на визу США обязали указывать ссылки на соцсети

Говорит Москва13:25
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