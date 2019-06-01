Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсетиГазета.Ru 13:30
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
Обновлено в 15:44
Общество
Конкурс на проектирование скоростной трассы Москва-Казань намечен на 2020 год
Обновлено в 11:35
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:27
Происшествия
Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен
Днем в субботу, 1 июня, три взрыва прогремели в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске.
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
Обновлено в 13:54
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области
Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.
Обновлено в 16:16
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Российские аэропорты официально переименовали
Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, новые имена получили воздушные гавани 44 городов.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Футбол
Лионель Месси назвал ошибкой продажу «Реалом» Криштиану Роналду
Лионель Месси считает продажу Криштиану Роналду главной причиной неудачного выступления мадридского «Реала» в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:56
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Спорт
СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Авто
В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей
Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
США погрязли в психическом кризисе — миллионы американцев находятся на грани самоубийства из-за того, что не могут получить помощь психиатра.
Обновлено в 17:06
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Политика
Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Культура
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметив, что своим творчеством она обогатила самобытные традиции русской народной песни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» подписал игрока академии «Аякса»
16-летний форвард решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед», отклонив предложение «Аякса» подписать первый профессиональный контракт с голландским клубом.
Обновлено в 12:20
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек
Во Франции в демонстрациях 29-й субботы протестного движения «желтых жилетов» участвуют 2,6 тыс. человек, сообщает BFM TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Обновлено в 12:30