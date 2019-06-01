Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсетиГазета.Ru 13:30
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).
Обновлено в 17:00
Экономика
Большинство французов выступают за четырехдневную рабочую неделю
Больше половины французов (60%) хотели бы получить третий выходной, пусть и ценой увеличения продолжительности рабочего дня.
Обновлено в 04:03
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо
Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Происшествия
При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек
В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
Обновлено в 19:27
Политика
Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17
Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Религия
Чем заняться православному в воскресенье
Если вы примете решение посетить богослужение в ближайшее воскресенье и при этом являетесь жителем большого города, то главная проблема, с которой вы столкнетесь — это переполненность православных храмов, многолюдство и духота.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов
По данным издания, уже днем полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, которые направлялись в Урдом и Шиес.
Обновлено в 15:34
Гаджеты
Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes
Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Транспорт
В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов
Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей.
Обновлено в 07:25