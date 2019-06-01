Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсетиГазета.Ru 13:30

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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Заявителей на визу США обязали указывать на аккаунты в соцсетях

Газета.Ru16:05

Подающих заявление на визу США обязали указывать ссылки на соцсети

Говорит Москва13:25

Госдеп США начал требовать практически у всех соискателей виз информацию об их страницах в соцсетях

Эхо Москвы13:33

Желающих получить визу США обяжут указывать ссылки на соцсети

News.ru13:30

США начали запрашивать информацию о соцсетях почти у всех подающих заявление на визу

ТАСС13:22

Заявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсети

РИА Новости13:04

США начали запрашивать у подающих на визу ссылки на соцсети

РБК15:02
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Армия и оружие

Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха

Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Общество

Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей

За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87).
Обновлено в 17:00
Экономика

Большинство французов выступают за четырехдневную рабочую неделю

Больше половины французов (60%) хотели бы получить третий выходной, пусть и ценой увеличения продолжительности рабочего дня.
Обновлено в 04:03
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме

Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо

Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
Обновлено в 11:45
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Происшествия

При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек

В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
Обновлено в 19:27
Политика

Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Религия

Чем заняться православному в воскресенье

Если вы примете решение посетить богослужение в ближайшее воскресенье и при этом являетесь жителем большого города, то главная проблема, с которой вы столкнетесь — это переполненность православных храмов, многолюдство и духота.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов

По данным издания, уже днем полицейские сняли с поезда «Москва-Воркута» группу футбольных фанатов, которые направлялись в Урдом и Шиес.
Обновлено в 15:34
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Транспорт

В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов

Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей.
Обновлено в 07:25
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