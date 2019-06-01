У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсетиГазета.Ru 13:30

с чего всё началось

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

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