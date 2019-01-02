Футбол

У защитника «Спартака» Жиго родился сын
Чемпионат
14:12

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.
Чемпионат14:12

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У защитника «Спартака» Жиго родился сын

Sport24.ru17:24

«Арсенал» и «Тоттенхэм» победили, Роналду вернётся, у Жиго родился сын

Чемпионат16:00

В семье защитника «Спартака» родился сын

Матч ТВ14:10

В семье защитника «Спартака» родился сын

Sportbox.RU14:10

В семье защитника «Спартака» Самюэля Жиго родился сын

Спорт-Экспресс13:31
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Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Обновлено в 14:53
Происшествия

На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки

На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено в 16:12
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Обновлено в 15:22
Политика

Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия

Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт

Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, пишет "Медуза" со ссылкой на своего корреспондента.
Обновлено в 17:14
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученые Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук начнут в январе новую серию экспериментов на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил журналистам замдиректора института Александр Иванов.
Обновлено в 17:56
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие

Обновлено в 15:05
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Транспорт

Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне

Обновлено в 18:32
Общество

В России официально разрешили сбор валежника

С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка

Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Обновлено в 06:53
Политика

Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве

Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Хоккей

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

Обновлено в 16:11
Энергетика

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено в 18:02
Политика

Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В американском зоопарке ребенок упал в вольер с носорогами

Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка.
Обновлено в 16:28
Политика

На Украине объяснили перенос обращения Порошенко

Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук заявил, что перенос новогоднего обращения президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского продиктован новыми веяниями.
Обновлено в 18:38
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Обновлено в 13:56
Происшествия

На месте ЧП в Магнитогорске работает более 100 следователей

Следственная группа, в число которой входит более ста человек, работает на месте обрушения дома в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
Обновлено в 14:36
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Самуэль Жиго
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Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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