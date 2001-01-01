Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.

Происшествия Происшествия Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Происшествия Происшествия Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске

Кино Кино Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

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Происшествия Происшествия В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.

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Политика Политика В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

Политика Политика В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

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Космос Космос В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.

Происшествия Происшествия Путин поблагодарил спасателей за работу в Магнитогорске Малыш более суток провел под обломками подъезда. Напомним, что президент Владимир Путин лично побывал на месте трагедии в Магнитогорске.

Хоккей Хоккей Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия Швеция - Швейцария Канада - Финляндия США - Чехия Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.