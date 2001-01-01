Футбол

У защитника «Спартака» Жиго родился сын
Чемпионат
14:12

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.
Чемпионат14:12

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У защитника «Спартака» Жиго родился сын

Чемпионат14:12

В семье защитника «Спартака» Самюэля Жиго родился сын

Спорт-Экспресс13:31

В семье защитника «Спартака» родился сын

Sportbox.RU14:10

В семье защитника «Спартака» родился сын

Матч ТВ14:10
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Происшествия

В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

Три человека погибли в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале.
Обновлено в 15:22
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено в 15:06
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка

В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено в 13:47
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменам, которые находятся в Московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Политика

Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Политика

Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов вытащили 11-месячного ребёнка

Обновлено в 10:18
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву

Обновлено в 12:50
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

Обновлено в 13:56
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика

Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Обновлено в 14:36
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Германии водитель совершил наезд на группу людей

Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Спорт

Самуэльссон: РУСАДА снова перестаёт соответствовать требованиям

Самуэльссон уверен, что российская сторона не выполнит обещание, а это означает, что РУСАДА вновь перестало соответствовать требованиям.
Обновлено в 12:23
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Обновлено в 11:40
Происшествия

День траура по погибшим в Магнитогорске начался в Челябинской области

Ранее распоряжение объявить 2 января днем траура по погибшим при взрыве газа в одном из жилых домов Магнитогорска сделал губернатор Борис Дубровский.
Обновлено в 15:25
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Источники Znak.com и 74.ru утверждают, что взрыв в жилом доме и инцидент с маршруткой в Магнитогорске были терактами

Источники Znak.com и 74.ru утверждают, что взрыв в жилом доме и инцидент с маршруткой в Магнитогорске были терактами Неназванный источник Znak.com утверждает, что обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске утром 31 декабря и инцидент с маршруткой вечером 1 января были терактами.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Нападение с ножом в Манчестере расследуют как теракт

Полиция Манчестера расследует нападение с ножом в новогоднюю ночь как террористический акт.
Обновлено в 08:03
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
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Французский футболист алжирского происхождения, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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