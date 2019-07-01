Происшествия

У западного берега Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2РБК вчера в 02:20

У западного побережья Канады произошли подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 196 км от острова Кэмпбелл в канадской провинции Британская Колумбия.
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Телеканал 360°01 июля в 19:42
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В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

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Происшествия

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Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
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Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
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Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
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