Происшествия
У западного берега Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2РБК вчера в 02:20
У западного побережья Канады произошли подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 196 км от острова Кэмпбелл в канадской провинции Британская Колумбия.
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