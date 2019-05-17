Происшествия
У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублейАМИТЕЛ 17 мая в 10:49
Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
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