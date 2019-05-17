Происшествия

У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублейАМИТЕЛ 17 мая в 10:49

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

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Газета.Ru17 мая в 21:47

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новости17 мая в 10:34

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъ17 мая в 10:17

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБК17 мая в 09:00

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ru17 мая в 09:37

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ru17 мая в 09:07
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