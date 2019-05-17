У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублейАМИТЕЛ 17 мая в 10:49

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.

Наука Ученые объяснили мутацией шумное дыхание бульдогов и терьеров Ученые объяснили мутацией шумное дыхание, которое характерно для пород собак бульдогов и терьеров.

Футбол Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо» Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.

Энергетика Удорожание российской нефти сказалось на Белоруссии Рост цен на бензин в Белоруссии произошёл из-за удорожания российской нефти.

Армия и оружие Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.

Политика Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

Общество Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.

Политика Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.

Политика На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Музыка Вышел снятый в Крыму клип Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» На официальном YouTube-канале одного из бывших лидеров культового проекта "Агата Кристи" Вадима Самойлова представлено визуально местами выгодное видео на трек "Вот она мечта".

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Армия и оружие В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.

Политика Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.

Кино Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.

Здоровье Названы 7 эффективных в борьбе с воспалениями пищевых привычек Специалисты назвали 7 пищевых привычек, эффективно помогающих справиться с некоторыми болезнями.

Происшествия Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Общество Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.

Хоккей Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Авто Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.