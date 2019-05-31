Футбол
У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофейБомбардир.ру вчера в 23:49
Футбольная ассоциация Чэнду отобрала трофей у победителей и направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию. Корейская сторона ответила письмом с извинениями, а футболисты юношеской сборной записали видео, на котором со склоненными вниз головами извиняются за поступок.
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У юношеской сборной Кореи отобрали Кубок за «вульгарное» празднование. Фото
Спорт-Экспрессвчера в 17:16
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