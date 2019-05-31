Футбол

У юношеской сборной Южной Кореи отобрали трофейБомбардир.ру вчера в 23:49

Футбольная ассоциация Чэнду отобрала трофей у победителей и направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию. Корейская сторона ответила письмом с извинениями, а футболисты юношеской сборной записали видео, на котором со склоненными вниз головами извиняются за поступок.
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Южнокорейские футболисты примут участие в юношеском турнире в КНДР

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Молодые игроки из Южной Кореи лишились трофея за непристойное празднование

Газета.Ruвчера в 18:17

Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея

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Soccer.ruвчера в 16:26

Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование

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Игроки сборной Южной Кореи U18 непристойно отпраздновали победу на турнире. У них отобрали трофей

Sport24.ruвчера в 22:24
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Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом

Обновлено вчера в 03:58
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Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Футбол

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Общество

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Обновлено в 01:22
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Хиллари Клинтон планирует заняться кинобизнесом

Обновлено в 00:38
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено вчера в 14:32
Кино

В Чите стартовал Забайкальский кинофестиваль

Восьмой Забайкальский кинофестиваль начался сегодня, 30 мая, в Чите. На нем побывало множество звезд, которые высоко оценили мероприятие.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Верховная рада отказалась принять отставку Гройсмана

Верховная рада отказалась принять отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 11:41
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В Перми завершается международный Дягилевский фестиваль. Его мероприятия посетили более 30 тысяч зрителей.
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Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины

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Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Челнах умер пострадавший при тушении пожара командир отделения ПСЧ

В Набережных Челнах скончался командир отделения ПСЧ-54 Халим Хайруллин, пострадавший при тушении пожара, который произошел 30 мая на пустыре на Автосборочном проспекте.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде

Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
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Как защититься от рака груди после 35 лет, рассказали медики

Обновлено вчера в 21:31
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Общество

Роскачество проверило детские коляски

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Полина Цурская завершила карьеру в 17 лет

Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет.
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
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«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
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