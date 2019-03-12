Технологии

В России у военных появится собственный мобильный операторProUfu.ru 03:58

Сервисная компания «Воентелеком» получила лицензию виртуального оператора сроком на пять лет. Особенность и отличие от других мобильных служб – контроль и защищенность сети. В скором времени услугами оператора, возможно, начнут пользоваться молодые люди, проходящие военную службу.
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У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.
Ведомостивчера в 16:41

Подробнее о событии

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор

Ведомостивчера в 16:41

В России у военных может появиться собственный мобильный оператор

Реальное время00:37

«Ведомости» узнали о возможном создании мобильного оператора для военных

Дождь02:39

У российских военнослужащих появится собственный мобильный оператор

REGNUM02:38

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

ТАСС04:27

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

Коммерсантъ04:41

«Ведомости» рассказали о возможном создании мобильного оператора для военных

Новая газета01:57
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Армия и оружие

Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова

Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Авто

Немцы высоко оценили Lada 4х4 Urban

Немецкое издание Auto Bild протестировало Lada 4х4 Urban, которая пользуется в Германии достаточно большим спросом.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Спорт

Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые

Обновлено в 04:20
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Космос

Раскрыта «минимальная» стоимость российской сверхтяжелой ракеты

Обновлено в 08:19
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Общество

Алексей Текслер выступил против точечной застройки Челябинска

Обновлено в 06:49
Здоровье

Комбинат питания «Конкорд» получил лицензию на работу с опасными вирусами

Комбинат питания «Конкорд», который связывают с ресторатором и бизнесменом Евгением Пригожиным, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Омский НПЗ оснащает новым оборудованием больницы

Обновлено в 04:30
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика

Лукашенко пригрозил увольнением своему помощнику и вице-премьеру

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилевскую область страны поручил администрации президента внести предложения по кандидатурам на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Политика

Матвиенко предложила использовать труд заключенных в госзаказах

Заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.
Обновлено в 07:46
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человека

В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Космос

Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Кино

В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали шесть эпизодов с ЛГБТ-сценами

Китайские власти вырезали более двух минут фильма «Богемская рапсодия» перед запуском картины в прокат в кинотеатрах страны.
Обновлено в 07:30
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