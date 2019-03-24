Армия и оружие
У российских военных может появиться свой мобильный операторГосударственные Вести 08:30
Как сообщают источники, оператор будет работать на сетях Tele2, рассказывает издание «Ведомости». Планируется, что сеть будет распространяться на жителей военных городков. В дальнейшем она должна будет обслуживать всех военных, считает сотрудник одного из операторов.
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с чего всё началось
MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого. По словам последнего, его целевая абонентская база – военные, а основное отличие от других операторов – усиленная защищенность сети.Ведомостивчера в 16:41
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