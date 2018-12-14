Происшествия
У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии
У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в ЭстонииРБК12:52
Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Об этом сообщается на сайте СК. Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря.
РБК12:52
Оценить
14 человек отреагировали
с чего всё началось
Против заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).Новая газета09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
У задержанного вице-губернатора Псковской области был вид на жительство в Эстонии
Московский Комсомолец Псков10:19
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия
В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали
Обновлено в 12:52
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае
В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 11:26
Происшествия
На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто
Одиннадцать легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца
Обновлено в 09:36
Происшествия
Начальник СвЖД арестован за взятку
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении крупной взятки.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Число погибших в стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек
Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Курского волонтера изнасиловали за смерть кота
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт
Из-за снегопада и метели аэропорт Волгограда перестал отправлять и принимать самолеты. Три рейса отправлены на запасные аэродромы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи
Архангельский городской суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщила РБК адвокат Мохнаткина Каринна Москаленко.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб
Потерпевший заявил полицейским, что трое неизвестных 13 декабря в районе Люблино на автомобиле марки Mercedes перегородили перед ним дорогу.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Лондоне сторонники брексита заблокировали Вестминстерский мост
Обновлено в 06:52
Происшествия
Для москвича, пошутившего над росгвардейцем, запросили условный срок
Прокуратура потребовала приговорить москвича Исляма Малекова, который поднял в столичном метрополитене на руки сотрудника Росгвардии и пронес несколько метров, к одному году условно с испытательным сроком год.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели
В центре небольшого городка Керколди местный житель упал с верхушки только что установленной для праздника ели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд утвердил отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни
Ессентукский городской суд признал правомерным отказ следствия в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 27 жителей Чечни, о которых сообщала "Новая газета" в своих публикациях.
Обновлено в 14:19