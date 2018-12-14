Происшествия
У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии
У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в ЭстонииРБК12:52
Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Об этом сообщается на сайте СК. Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря.
РБК12:52
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с чего всё началось
Против заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).Новая газета09:03
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У задержанного вице-губернатора Псковской области был вид на жительство в Эстонии
Московский Комсомолец Псков10:19
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