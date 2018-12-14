Происшествия

У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии
РБК
12:52

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии. Об этом сообщается на сайте СК. Сотрудники ФСБ задержали Кузнецова 14 декабря.
РБК12:52
с чего всё началось
Против заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщается
 на сайте Следственного комитета России (СК).
Новая газета09:03

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У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии

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В отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ11:42

СК России: Псковского вице-губернатора Александра Кузнецова подозревают в получении крупной взятки

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Эхо Москвы11:30

Вице-губернатор Псковской области подозревается в получении взятки в виде дома

ТАСС10:03

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Московский Комсомолец Псков10:19

Следком: вице-губернатора Псковской области Кузнецова задержали за взятку

Псковская губерния10:09
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