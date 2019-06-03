Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИГазета.Ru вчера в 12:25
По данным СМИ, задержанный за по подозрению в убийстве экс-чиновник сдал анализы в СИЗО. Следствие изъяло медицинские карты Исаенковой из всех больниц. Ранее вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района.
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с чего всё началось
Причем сама Исаенкова, судя по всему, не знала о своем заболевании, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми".РЕН ТВвчера в 10:40
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Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
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Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
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Группа ученых из университета Колорадо в Боулдере (США) доказала возможность появления солнечных вспышек, способных уничтожить жизнь на Земле.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
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Копии паспортов оказались в заброшенном здании в саратовском Балакове.
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В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
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Армия и оружие
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Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
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Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
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Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») переместился по обратной стороне Луны более чем на 200 метров.
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