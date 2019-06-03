Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИГазета.Ru 12:25

По данным СМИ, задержанный за по подозрению в убийстве экс-чиновник сдал анализы в СИЗО. Следствие изъяло медицинские карты Исаенковой из всех больниц. Ранее вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района.
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с чего всё началось

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Причем сама Исаенкова, судя по всему, не знала о своем заболевании, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми".
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