У трети российских семей не хватает денег на обувьГазета.Ru 03:36

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

с чего всё началось

Стало известно, сколько денег необходимо в среднем российской семье для "сведения концов с концами". На данный момент половина семей не могут позволить себе неожиданные траты, а треть российских семей оказались без денег на обувь.

У трети российских семей не хватает денег на обувь

Политика Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Кино Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.

Происшествия Как многодетная мать терроризировала Омск Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.

Происшествия В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Политика В Кремле не слышали о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР В Кремле не слышали о массовой выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Политика Зеленский уже ищет кандидата на пост главы МИД Украины Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, являющийся советником Зеленского, заявил, что сейчас уже началась работа по выбору претендентов на ключевые посты в будущем кабмине в случае победы Зеленского во втором туре президентских выборов, сообщает «Новое время».

Происшествия Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.

Игры В PlayStation Store началась весенняя распродажа Sony нарушила свою «традицию» запускать одновременно сразу несколько распродаж, поэтому сегодня в PS Store стартовала лишь одна — весенняя.

Армия и оружие Первая репетиция парада Победы началась в Алабино В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в Instagram В популярной социальной сети Instagram появилась официальная страница принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Политика Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".

Авто Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.

Армия и оружие Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.

Здоровье Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).

Политика Трамп перепутал страну рождения своего отца Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Спорт Роднина призвала повысить зарплаты тренерам По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.

Политика Путин и Токаев провели пресс-конференцию по итогам переговоров 3 апреля в Москве состоялись первые переговоры Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники «Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.