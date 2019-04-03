Общество
У трети российских семей не хватает денег на обувьГазета.Ru 03:36
Стало известно, сколько денег необходимо в среднем российской семье для "сведения концов с концами". На данный момент половина семей не могут позволить себе неожиданные траты, а треть российских семей оказались без денег на обувь.
Читать в источнике
Оценить1514
с чего всё началось
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:23
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Как многодетная мать терроризировала Омск
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Футбол
Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»
Обновлено в 10:59
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Политика
В Кремле не слышали о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В Кремле не слышали о массовой выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 13:08
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Музыка
Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Зеленский уже ищет кандидата на пост главы МИД Украины
Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, являющийся советником Зеленского, заявил, что сейчас уже началась работа по выбору претендентов на ключевые посты в будущем кабмине в случае победы Зеленского во втором туре президентских выборов, сообщает «Новое время».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Игры
В PlayStation Store началась весенняя распродажа
Sony нарушила свою «традицию» запускать одновременно сразу несколько распродаж, поэтому сегодня в PS Store стартовала лишь одна — весенняя.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл завели страницу в Instagram
В популярной социальной сети Instagram появилась официальная страница принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп перепутал страну рождения своего отца
Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин и Токаев провели пресс-конференцию по итогам переговоров
3 апреля в Москве состоялись первые переговоры Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07