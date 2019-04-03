Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувьГазета.Ru 03:36

Стало известно, сколько денег необходимо в среднем российской семье для "сведения концов с концами". На данный момент половина семей не могут позволить себе неожиданные траты, а треть российских семей оказались без денег на обувь.
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с чего всё началось

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