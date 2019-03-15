У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозгаВести.Ru 16:38

Вечером 14 марта Telegram-канал Mash написал, что состояние Юлии Началовой ухудшилось и теперь оценивается как крайне тяжелое. По данным канала, у находящейся в коме артистки начался отек мозга, который осложняет двусторонняя пневмония.

с чего всё началось

У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru. Ситуация осложняется двусторонней пневмонией.

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

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