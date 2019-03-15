Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозгаВести.Ru вчера в 16:38
У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru. Ситуация осложняется двусторонней пневмонией.
Читать в источнике
Оценить184
Ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ, нет.
— Анна Исаева, советский инженерАргументы и Факты вчера в 18:51
с чего всё началось
Вечером 14 марта Telegram-канал Mash написал, что состояние Юлии Началовой ухудшилось и теперь оценивается как крайне тяжелое. По данным канала, у находящейся в коме артистки начался отек мозга, который осложняет двусторонняя пневмония.Телеканал 360°вчера в 16:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной
Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Авто
Tesla представила новый электромобиль Model Y
Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Политика
КНДР собирается прекратить переговоры с США
Северная Корея рассматривает возможность прекращения переговоров с США по ядерной проблеме.
Обновлено в 01:39
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ музей Рублева и старейший храм Москвы
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Общество
Строительство завода на берегу Байкала приостановлено
Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Вице-губернатор Приморья ушел в отставку
Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Транспорт
ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Происшествия
На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено 13 марта в 21:02
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Финансы
ЦБ: эффект на инфляцию от повышения НДС исчерпан
Повышение НДС в целом перестало влиять на рост цен, но некоторые отложенные эффекты могут проявиться в ближайшие месяцы, говорится в комментариях ЦБ об инфляции.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21
Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ
Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено вчера в 11:58
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
США начали производить запрещенные ДРСМД ракеты
Соединенные штаты занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:56
Общество
В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» и завершил выступление в ЛЕ
«Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Валенсией» и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
США обвинили Volkswagen в крупном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen в "крупном мошенничестве", передает CNBC.
Обновлено в 01:27
Политика
В Раде заявили, что Украину покинули десять миллионов человек
Более десяти миллионов трудоспособных украинцев покинули страну и развивают экономику других стран.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях
На второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва депутаты путем голосования приняли новый Закон об иностранных инвестициях.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля (фракция "Единая Россия") о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах.
Обновлено в 01:05