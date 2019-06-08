Астраханцы вышли на пикет в защиту журналиста Ивана ГолуноваМосковский Комсомолец 08:53

Одиночные пикеты в защиту журналиста проходят во многих городах.

Астраханцы вышли на пикет в защиту журналиста Ивана Голунова

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