Венедиктов и Муратов поручились за ГолуноваРосбалт 06:18

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Росбалта» от здания суда.

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Политика Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.

Экономика Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Футбол Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Политика Президент Молдавии отказался распустить парламент Президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Происшествия Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Кино Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов» Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Происшествия Журналисту Голунову вызвали скорую Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.