Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за ГолуноваРосбалт 06:18

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Росбалта» от здания суда.
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Троих участников пикета в поддержку журналиста Голунова у суда забрала полиция

Газета.Ru06:04

Никулинский суд Москвы в ближайшие часы должен начать рассматривать вопрос о мере пресечения журналисту Ивану Голунову

Эхо Москвы07:00

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъ03:57

У здания Никулинского суда, где изберут меру пресечения Ивану Голунову, начались задержания

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Троих участников пикета в поддержку Голунова на крыльце суда забрала полиция

Интерфакс03:37

Муратов и Венедиктов решили поручиться за Голунова

РБК06:27

Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения журналисту «Медузы» Голунову

ТАССвчера в 17:02
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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