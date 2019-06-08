Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за ГолуноваРосбалт 06:18
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент «Росбалта» от здания суда.
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