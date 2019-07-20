Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиУ страховщиков «Сервисрезерв» отозвали лицензии

В документах ЦБ сказано, что лицензии отозваны на осуществление добровольного личного страхования, кроме добровольного страхования жизни, а так же на автострахование в связи с нарушениями законодательства. Компания, имеющая почти 30-летнюю историю, пока не может заключать новые договоры с клиентами.
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У страховой компании Светланы Мельниковой отобрали лицензии

ПроВладимирвчера в 18:00

ЦБ отозвал лицензии у «СЕРВИСРЕЗЕРВА»

Саминвесторвчера в 02:08

«Сервисрезерв» возобновит работу под новым брендом с 3 сентября

ГТРК Владимирвчера в 07:03

ЦБ отозвал лицензию у ковровского «Сервисрезерва» на осуществление деятельности по страхованию

Зебра ТВвчера в 06:10

Центробанк лишил компанию «Сервисрезерв» трёх лицензий

News.ruвчера в 05:30

ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»

ТАССвчера в 04:40

Центральный банк отозвал лицензию у компании «Сервисрезерв»

Владимирские ведомостивчера в 10:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
Происшествия

В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей

Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Экономика

Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек

Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика

Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым

РИА Новости 02:41
Авто

В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform вчера в 06:27
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском вчера в 11:58
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Происшествия

В Саратове три человека погибли в результате ДТП

В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия

Тело избитого мужчины нашли в квартире на северо‑западе Москвы

В квартире жилого дома на улице Героев Панфиловцев в столице обнаружили тело мужчины с кровоподтеками на лице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.
РИАМО 03:37
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»

«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Происшествия

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Футбол

«Вместо работы он поправляет брови и укладывает волосы. У него плохо с головой». Бывший врач сборной Колумбии — о Хамесе

Специалист по спортивной медицине и бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус заявил, что частые травмы игрока «Реала» Хамеса Родригеса могут быть связаны с отсутствием должной подготовки.
Матч ТВ 03:06
Технологии

Пять новых российских островов открыли в Арктике

Гидрологи Северного флота подтвердили открытие пяти островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море.
VSE42 Новости вчера в 08:55
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Спорт

Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru вчера в 07:21
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