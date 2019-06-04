Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемИзвестия 08:48

Программа выведения космического аппарата «Ямал-601» на целевую орбиту может быть изменена. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил оператор спутника — компания «Газпром космические системы». Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
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У космического аппарата «Ямал-601» возникли неполадки с французским двигателем

РЕН ТВ21:18

Канада отправит на орбиту три новых спутника

ТАСС22:03

На спутнике «Ямал-601» проводятся дополнительные проверки

RT на русском08:51

Источник раскрыл подробности проблем с двигателем у «Ямала-601»

Газета.Ru18:45

Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи

РБК09:36

Российский спутник связи не вышел на рабочую орбиту из-за ошибки с настройкой одного из двигателей

Эхо Москвы19:05

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

РИА Новости08:47
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Происшествия

Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленобласти

Обновлено в 21:36
Футбол

Защитник «Динамо» Миколенко не хочет переходить в «Зенит»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко исключил возможность перехода в «Зенит».
Обновлено в 19:54
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии

В столицу Сирии прилетела делегация российских врачей.
Обновлено в 21:33
Политика

Си Цзиньпин заявил, что ему дорога дружба с Путиным

Обновлено в 19:30
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено в 21:36
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Космос

Таинственные вспышки на Луне привлекли внимание ученых

Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено в 21:55
Наука

Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено в 04:00
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

На Lada Vesta с завода установлена аналоговая приборная панель со стрелками, тогда как на большинстве современных иномарок уже применяются электронные приборы.
Обновлено в 02:11
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова: «Пыталась абстрагироваться: это не я, это не про меня»

Обновлено в 21:30
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

Обновлено в 08:03
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Экономика

Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупок

Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков.
Обновлено в 10:27
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Политика

Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины

Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
Обновлено в 20:12
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Здоровье

Медики рассказали, какие ягоды самые полезные

Обновлено в 20:53
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Футбол

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 21:53
Армия и оружие

Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF

"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
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