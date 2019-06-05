Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемИзвестия 08:48

Программа выведения космического аппарата «Ямал-601» на целевую орбиту может быть изменена. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил оператор спутника — компания «Газпром космические системы». Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
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У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
РИА Новости08:47

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Российский спутник связи не вышел на рабочую орбиту из-за ошибки с настройкой одного из двигателей

Эхо Москвы19:05

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

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Источник: «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту из-за ошибки в векторе тяги его двигателя

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News.ru19:04

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РБК09:36

На спутнике «Ямал-601» проводятся дополнительные проверки

RT на русском08:51

Источник раскрыл подробности проблем с двигателем у «Ямала-601»

Газета.Ru18:45
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
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Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

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В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

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