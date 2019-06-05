У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателемИзвестия 08:48

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

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Программа выведения космического аппарата «Ямал-601» на целевую орбиту может быть изменена. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил оператор спутника — компания «Газпром космические системы». Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

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