Происшествия

Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупциейLenta.ru 02:16

По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
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