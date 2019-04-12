Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбереженийLenta.ru 06:58

На 20 процентов самого бедного населения приходилось 6, 4 и 3 процента соответственно. При этом в низкодоходной группе с мая 2013-го по май 2018 года отмечался небольшой рост среднедушевых доходов, в то время как в высокодоходных группах доходы за тот же период снизились.
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Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

Московский Комсомолец11:41

Исследование неравенства: 3% богатых россиян владеют почти всем в стране

Znak.comвчера в 20:22

Аналитики: на 3% россиян в 2018 году приходилось 89% финансовых активов

Дождь02:14

Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян

URA.Ruвчера в 20:31

Практически все финансовые активы в стране сконцентрированы в руках самых богатых россиян

Эхо Москвы05:00

Исследование: богатые люди владеют почти всеми финансовыми активами и сбережениями в России

Snob.ruвчера в 19:35

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

Коммерсантъвчера в 17:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил РФ подлодками НАТО в Черном море

Обновлено в 13:16
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

42-летняя Дана Борисова увеличила губы

Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Петербурженка «сдавала в аренду» мужчинам родную 10-летнюю дочь

Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Общество

Прощание с меценатом Владиславом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде

Обновлено в 02:58
Авто

Новая Mazda3 получит спортивную версию

Обновлено в 05:14
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Экономика

Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Спорт

Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Общество

Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей

Обновлено в 11:22
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Российские самолеты провели тренировку на фоне учений НАТО

Тренировку в условиях учений НАТО в Черном море провели российские самолеты: бомбардировщик Ту-160 и истребители Су-27СМ, сообщает RT.
Обновлено в 05:50
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Хоккей

«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил

Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится

Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Общество

Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн

Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 13:33
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