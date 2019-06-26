Происшествия
У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблемуРоссийская газета вчера в 16:45
Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления. Напомним, полеты этих самолетов авиационные власти ранее уже приостановили из-за крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
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с чего всё началось
«Риск [эксплуатации] был обнаружен во время тестов на симуляторе на прошлой неделе, и пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения», – сообщает 27 июня агентство Reuters.Фонтанка.Ру03:43
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Общество
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Обновлено в 03:14
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
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Политика
Госдеп планирует провести в Румынии поэтический конкурс о коммунизме
Госдепартамент планирует привлечь румынские НКО для организации поэтического конкурса на тему «Жизнь при коммунизме» среди старшеклассников.
Обновлено в 00:01
Технологии
Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса
Обновлено в 03:10
Политика
Властям Ингушетии представили нового врио главы республики
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Путешествия
«Турпомощь»: преемник «Натали Турс» прекращает свою деятельность
Как пояснил руководитель «Турпомощи» Александр Осауленко, причина произошедшего в том, что туроператор не смог найти нового страховщика.
Обновлено в 03:34
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Авто
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Обновлено 25 июня в 22:20
Политика
Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
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Кино
Куряне посетили предпоказ фильма «Курск»
Обновлено вчера в 04:33
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Экономика
Рост розничных продаж в Японии существенно ускорился в мае
Относительно предыдущего месяца розничные продажи увеличились за отчетный период на 0,3%. Ранее стало известно, что потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой для Центробанка страны показатель инфляции) поднялись в мае 2019 года на 0,8% в годовом сопоставлении после повышения на 0,9% в апреле.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке
Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.
Обновлено в 04:15
Происшествия
МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве
МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Китай и США намерены приостановить торговую войну
ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
Обновлено в 04:02
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Проект «Мой социальный центр» презентовали в столице
Презентация проекта прошла на III Форуме социальных инноваций.
Обновлено в 01:51