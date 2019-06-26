У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблемуРоссийская газета вчера в 16:45

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.

с чего всё началось

Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления. Напомним, полеты этих самолетов авиационные власти ранее уже приостановили из-за крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

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