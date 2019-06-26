Происшествия
У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблемуРоссийская газета вчера в 16:45
Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления. Напомним, полеты этих самолетов авиационные власти ранее уже приостановили из-за крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
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с чего всё началось
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.РИА Новостивчера в 16:48
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Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Музыка
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Обновлено вчера в 19:11
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
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Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Авто
Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей
Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
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Политика
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Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского
Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 00:37
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая
Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Наука
Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей
Специалисты компании «Электротранспортные технологии», входящей в состав российского предприятия "Калибр", разработали новый высокоэффективный силовой агрегат для электромобилей.
Обновлено в 00:06
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В Челябинске в массовой аварии пострадали шесть человек
Обновлено в 01:40
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Авто
Kia представила свой новый кроссовер Kia XCeed
Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Здоровье
В Ставропольской психиатрической больнице преподают йогу голоса
В Ставропольской психиатрической больнице прошёл первый мастер-класс по «йоге голоса» - звукотерапии с использованием собственных голосовых связок.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44