Происшествия

У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблемуРоссийская газета вчера в 16:45

Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления. Напомним, полеты этих самолетов авиационные власти ранее уже приостановили из-за крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.
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В Boeing 737 MAX нашли «новый потенциальный фактор риска»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, заявил РИА Новости в среду представитель ведомства.
РИА Новостивчера в 16:48

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Reuters узнал об обнаружении нового фактора риска для Boeing 737 MAX

РБКвчера в 17:35

Reuters: сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска

ТАССвчера в 16:32

В Boeing 737 MAX нашли «новый потенциальный фактор риска»

РИА Новостивчера в 16:48

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Lenta.ruвчера в 16:39

В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

Известиявчера в 16:35

У Boeing 737 MAX нашли новое смертельное нарушение

Газета.Ruвчера в 16:35

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

RT на русскомвчера в 17:10
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

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Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

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Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Армия и оружие

Россия поставит Индонезии более 40 боевых машин до 2020 года

Обновлено в 00:54
Политика

В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского

Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 00:37
Кино

В США скончался актер из сериала «Альф»

В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
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Происшествия

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По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
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Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Обновлено в 02:44
Политика

Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая

Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
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"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол

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Наука

Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей

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Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

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Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

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Обновлено вчера в 03:40
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В Челябинске в массовой аварии пострадали шесть человек

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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

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Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
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В Ставропольской психиатрической больнице преподают йогу голоса

В Ставропольской психиатрической больнице прошёл первый мастер-класс по «йоге голоса» - звукотерапии с использованием собственных голосовых связок.
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Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

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