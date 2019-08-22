с чего всё началось

Объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве в июле 2019 года после июньского пика откатился к показателям апреля-мая, составив 29,3 тыс. рублей, то есть потери индекса «свободных денег» достигли 10%.

У россиян в июле стало меньше «свободных денег»

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