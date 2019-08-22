Экономика

У россиян в июле стало меньше «свободных денег»Росбалт 05:02

Объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве в июле 2019 года после июньского пика откатился к показателям апреля-мая, составив 29,3 тыс. рублей, то есть потери индекса «свободных денег» достигли 10%.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании
.
Давыдов.Индекс03:15

Подробнее о событии

У россиян стало больше свободных денег

Lenta.ru04:50

Объём свободных денег у граждан России вырос в июле на 20%

Говорит Москва03:54

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

Коммерсантъ02:40

Исследователи оценили количество свободных денег у россиян

РБК02:47

Ученые зафиксировали у россиян рост объема «свободных денег»

РЕН ТВвчера в 22:09

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Ведомостивчера в 20:35

Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20%

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Игры

В Cyberpunk 2077 может появиться мультиплеер

Обновлено в 07:32
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции

Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Футбол

«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Обновлено в 08:48
Политика

Подводную лодку проекта 641 «Запорожье» всё-таки утилизируют

Минобороны РФ все-таки решило утилизировать бывшую и единственную подводную лодку ВМС Украины "Запорожье".
Обновлено в 08:29
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Космос

Робот «Федор» успешно отправился к МКС

Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
Обновлено в 09:09
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Обновлено в 10:52
Авто

Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Футбол

Дибала – о пожарах в Амазонке: «Наше будущее горит»

Обновлено в 08:26
Происшествия

МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

Обновлено в 10:51
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Российские летчики могут получить компактные автоматы

Обновлено в 03:21
Происшествия

При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека

В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Политика

Над Донецком подняли флаг России

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика

Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.
Обновлено в 11:36
Политика

В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов

Практика предъявления гражданами или компаниями исков за ущерб от несанкционированных митингов законна, считают в Кремле.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня

В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Кино

Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»

В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Гаджеты

Samsung подшутила над владельцами устройств Apple

Компания Samsung выпустила набор странных анимированных изображений с целью подшутить над владельцами устройств Apple из-за проблемы так называемых «зеленых пузырей».
Обновлено в 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное