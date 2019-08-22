Экономика
У россиян в июле стало меньше «свободных денег»Росбалт 05:02
Объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве в июле 2019 года после июньского пика откатился к показателям апреля-мая, составив 29,3 тыс. рублей, то есть потери индекса «свободных денег» достигли 10%.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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