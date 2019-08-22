Экономика
У россиян стало меньше свободных денегГазета.Ru 06:00
У россиян стало меньше свободных денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса холдинга "Ромир". Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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