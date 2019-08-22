Экономика

У россиян в июле стало меньше свободных денегНовый День 05:29

Самый серьезный спад в июле наблюдался в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Пик объема «свободных денег» пришелся на июнь, однако уже в июле вернулся к показателям апреля-мая, потеряв в весе 10%.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании
.
Давыдов.Индекс03:15

Подробнее о событии

У россиян стало больше свободных денег

Lenta.ru04:50

Объём свободных денег у граждан России вырос в июле на 20%

Говорит Москва03:54

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Ведомостивчера в 20:35

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

Коммерсантъ02:40

Ученые зафиксировали у россиян рост объема «свободных денег»

РЕН ТВвчера в 22:09

Исследователи оценили количество свободных денег у россиян

РБК02:47

Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20%

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Гаджеты

Apple рассказала об уязвимости своей кредитной карты

Столкнувшись с жалобами нескольких пользователей, в Apple добавили в инструкцию к кредитной карте пункт о нюансах ухода за новым продуктом.
Обновлено в 09:18
Политика

Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077

Обновлено 20 августа в 05:59
Гаджеты

Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID

Кое-какие изменения коснулись и Face ID.
Обновлено в 10:01
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Музыка

Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Политика

Администрация Трампа назвала сумму сделки по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании более 600 млн долларов в год за аренду острова Гренландия.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Обновлено в 09:17
Политика

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Обновлено в 09:17
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено в 09:49
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика

Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Технологии

«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G

«Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 08:15
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Происшествия

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

Обновлено в 09:41
Происшествия

Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле

СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".
Обновлено в 07:59
Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля

Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Политика

Президент Путин дал шесть поручений после встречи со студентами УрФУ

Президент России Владимир Путин дал шесть поручений премьеру Дмитрию Медведеву и своему советнику Андрею Фурсенко по итогам июльской встречи со студентами УрФУ.
Обновлено в 09:29
Общество

Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан

Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное