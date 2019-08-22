Экономика
У россиян в июле стало меньше свободных денегНовый День 05:29
Самый серьезный спад в июле наблюдался в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Пик объема «свободных денег» пришелся на июнь, однако уже в июле вернулся к показателям апреля-мая, потеряв в весе 10%.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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