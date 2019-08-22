с чего всё началось

Самый серьезный спад в июле наблюдался в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Пик объема «свободных денег» пришелся на июнь, однако уже в июле вернулся к показателям апреля-мая, потеряв в весе 10%.

У россиян в июле стало меньше свободных денег

Гаджеты Apple рассказала об уязвимости своей кредитной карты Столкнувшись с жалобами нескольких пользователей, в Apple добавили в инструкцию к кредитной карте пункт о нюансах ухода за новым продуктом.

Политика Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.

Политика Администрация Трампа назвала сумму сделки по Гренландии Администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании более 600 млн долларов в год за аренду острова Гренландия.

Политика В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.

Политика Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Культура Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.

Происшествия Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке «Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.

Происшествия В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Политика Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».

Технологии «Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G «Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Происшествия Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".

Энергетика Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.

Политика Президент Путин дал шесть поручений после встречи со студентами УрФУ Президент России Владимир Путин дал шесть поручений премьеру Дмитрию Медведеву и своему советнику Андрею Фурсенко по итогам июльской встречи со студентами УрФУ.