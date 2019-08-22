Экономика
У россиян в июле стало меньше свободных денегНовый День 05:29
Самый серьезный спад в июле наблюдался в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Пик объема «свободных денег» пришелся на июнь, однако уже в июле вернулся к показателям апреля-мая, потеряв в весе 10%.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.
Обновлено в 05:23
Футбол
Чалов попал в зону интересов «Наполи»
Руководство неаполитанского "Наполи" интересуется кандидатурой форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 09:47
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Здоровье
Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении
Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении, сообщило ИА «Все новости».
Обновлено в 06:06
Политика
Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Авто
«Формула-1» показала первые изображения прототипа болида 2021 года
Технические специалисты «Формулы-1» показали первые изображения прототипа болида образца 2021 года.
Обновлено в 08:46
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Политика
Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Происшествия
СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321
СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолёта Airbus А321 в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
Обновлено в 08:38
Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Рогозин заявил об интересе Индии к ракетным двигателям из России
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об интересе со стороны Индии к российским ракетным двигателям РД-180, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:10
Кино
В регионе пройдет акция «Ночь кино»
Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино - 2019» пройдет 24 августа.
Обновлено в 08:11
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Форпост-Р»
Обновлено в 10:27
Кино
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров
Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года, который возглавил звезда гоночно-каскадерской франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон.
Обновлено в 08:42
Политика
На Украине троих россиян готовят к обмену
Речь идет о Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена на Украине, передает ТАСС со ссылкой на адвоката граждан РФ Валентина Рыбина.
Обновлено в 05:06
Кино
Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме Роберта Родригеса
Обновлено в 02:53
Политика
В Британии снимут сериал о Путине
Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13