с чего всё началось

Самый серьезный спад в июле наблюдался в городах с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Пик объема «свободных денег» пришелся на июнь, однако уже в июле вернулся к показателям апреля-мая, потеряв в весе 10%.

У россиян в июле стало меньше свободных денег

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