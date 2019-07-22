Экономика
У россиян стало больше «свободных денег»Газета.Ru 02:42
Объем "свободных денег" у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
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