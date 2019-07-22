Экономика

У россиян стало больше «свободных денег»Газета.Ru 02:42

Объем "свободных денег" у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Эксперты посчитали «свободные» деньги россиян

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У россиян стало больше «свободных денег»

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
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