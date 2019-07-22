Экономика

У россиян вырос объем свободных денегМедиаПоток вчера в 07:33

В мае объема свободных денег вырос по сравнению с апрелем (с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей). Ранее МедиаПоток сообщил, что эксперты рассказали об увеличении среднего чека россиян в магазинах. В июне, по данным холдинга «Ромир», показатель увеличился по сравнению с маем на три рубля.
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Андрей Милехин
Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
— Андрей Милехин, учёныйRT на русском вчера в 11:40
с чего всё началось
Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал
 исследовательский холдинг «Ромир».
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