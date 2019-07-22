Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Новые истребители Су-35С поступили на вооружение в авиаполк ЗВО
Три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Обновлено в 03:17
Политика
В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания
«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В районе Амурской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Накануне в Зейском районе прошел сильный дождь, а в самом городе за 12 часов выпало около 60 мм осадков.
Обновлено в 02:12
Политика
ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Реал» согласился продать Хамеса Родригеса в «Атлетико»
Обновлено в 01:17
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Игры
Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas.
Обновлено в 04:10
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено 19 июля в 08:17
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Теннис
Касаткина улучшила позиции в рейтинге WTA
Обновлено в 02:27
Футбол
Ребенок прорвался к Роналду во время матча
Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок.
Обновлено в 03:14
Культура
Потрясающие масштабы: как прошло юбилейное «Нашествие»
Три дня гремело "Нашествие", куда съехались поклонники тяжелой музыки со всей страны.
Обновлено в 03:24
Транспорт
Власти Екатеринбурга отменят еще один автобусный маршрут
С 1 августа перестанет ездить автобус № 2 (от «Ботанической» до «Радиоколледжа»). Это уже пятый маршрут, который отменили в этом году.
Обновлено в 03:37
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24