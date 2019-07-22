Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Экономика
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»
Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе
Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 07:45
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Рубин» вырвал победу в матче с «Динамо»
«Рубин» в гостевом матче второго тура РПЛ против московского «Динамо» сумел заработать три очка.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Кино
«Король Лев» собрал более миллиарда рублей за выходные
Американский фильм «Король лев» Джона Фавро за первые четыре дня в российском прокате собрал более миллиарда рублей.
Обновлено в 01:21
Политика
В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания
«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Обновлено в 04:17
Космос
Робот «Федор» научился разговаривать
Обновлено в 04:42