Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58

У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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У россиян рекордно вырос объем свободных денег

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