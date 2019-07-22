Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика
Пушков оценил итоги выборов в Раду
Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика
ЦИК Украины обработала более 95% протоколов за границей
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,09% электронных протоколов с избирательных участков за границей, сообщается 22 июля на сайте ЦИК.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
На сайте Минобороны заработал раздел о Главном военно-морском параде
Интерактивный раздел на сайте Минобороны РФ покажет, каким будет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Обновлено в 04:02
Экономика
ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке
Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО.
Обновлено в 05:16
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад
Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.
Обновлено в 06:02
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией
Президент Сербии Александр Вучич в своём Twitter заявил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.
Обновлено в 06:18
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Обновлено в 05:57
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Авто
Audi показала обновленный кроссовер SQ7 TDI
Немецкий автопроизводитель представил обновленный "заряженный" кроссовер Audi SQ7.
Обновлено в 04:02
Игры
Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
Обновлено в 04:10
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Общество
На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Общество
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Обновлено в 02:10
Футбол
«Ростов» подарил айфоны болельщикам, посетившим все матчи
В перерыве матча "Ростов" — "Спартак" Арутюнянц поздравил трех болельщиков на поле стадиона "Ростов Арена", вручил им памятные футболки, а также сделал каждому личный подарок — по новому айфон.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ в Липецке
Группа неизвестных пыталась взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке и испачкала стоящий рядом бюст Сталина.
Обновлено в 05:52
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Музыка
Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом «Группы крови»
Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 04:51