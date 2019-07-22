Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58

У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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У россиян нашлись лишние деньги

URA.Ru04:53

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем

ПРАЙМвчера в 20:15

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Известия03:58

У россиян стало больше «свободных денег»

Газета.Ru02:42

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%

Московский Комсомолецвчера в 22:46

«Ромир» подсчитал рост «свободных денег» у россиян за июнь

Телеканал 360°вчера в 22:15

Исследование: У россиян стало больше «свободных денег»

Росбалт05:12
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Политика

Пушков оценил итоги выборов в Раду

Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика

ЦИК Украины обработала более 95% протоколов за границей

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,09% электронных протоколов с избирательных участков за границей, сообщается 22 июля на сайте ЦИК.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

На сайте Минобороны заработал раздел о Главном военно-морском параде

Интерактивный раздел на сайте Минобороны РФ покажет, каким будет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Обновлено в 04:02
Экономика

ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке

Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО.
Обновлено в 05:16
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад

Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.
Обновлено в 06:02
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика

В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией

Президент Сербии Александр Вучич в своём Twitter заявил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.
Обновлено в 06:18
Общество

Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Обновлено в 05:57
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Авто

Audi показала обновленный кроссовер SQ7 TDI

Немецкий автопроизводитель представил обновленный "заряженный" кроссовер Audi SQ7.
Обновлено в 04:02
Игры

Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas

Обновлено в 04:10
Кино

В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной

Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Общество

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение

Обновлено вчера в 13:12
Политика

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Общество

Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Обновлено в 02:10
Футбол

«Ростов» подарил айфоны болельщикам, посетившим все матчи

В перерыве матча "Ростов" — "Спартак" Арутюнянц поздравил трех болельщиков на поле стадиона "Ростов Арена", вручил им памятные футболки, а также сделал каждому личный подарок — по новому айфон.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ в Липецке

Группа неизвестных пыталась взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке и испачкала стоящий рядом бюст Сталина.
Обновлено в 05:52
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Музыка

Опубликована шпаргалка музыкантов Metallica с текстом «Группы крови»

Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 04:51
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