У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Политика Пушков оценил итоги выборов в Раду Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Политика ЦИК Украины обработала более 95% протоколов за границей Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,09% электронных протоколов с избирательных участков за границей, сообщается 22 июля на сайте ЦИК.

Армия и оружие На сайте Минобороны заработал раздел о Главном военно-морском параде Интерактивный раздел на сайте Минобороны РФ покажет, каким будет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в этом году, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Экономика ЦБ рассказал про мошенническую схему с ОСАГО на Дальнем Востоке Мошенники на Дальнем Востоке предлагают гражданам доплатить за внесение персональных данных в анкету при оформлении ОСАГО.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.

Происшествия Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Политика В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией Президент Сербии Александр Вучич в своём Twitter заявил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.

Общество Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Кино Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Авто Audi показала обновленный кроссовер SQ7 TDI Немецкий автопроизводитель представил обновленный "заряженный" кроссовер Audi SQ7.

Кино В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.

Политика Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.

Общество Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).

Футбол «Ростов» подарил айфоны болельщикам, посетившим все матчи В перерыве матча "Ростов" — "Спартак" Арутюнянц поздравил трех болельщиков на поле стадиона "Ростов Арена", вручил им памятные футболки, а также сделал каждому личный подарок — по новому айфон.

Происшествия Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

Происшествия Неизвестные пытались взорвать дверь обкома КПРФ в Липецке Группа неизвестных пыталась взорвать дверь здания обкома КПРФ в Липецке и испачкала стоящий рядом бюст Сталина.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.