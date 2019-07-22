Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Политика
У Зеленского заявили, что приведут в Раду более 240 депутатов
В новый парламент партия «Слуга народа» приведет более 240 депутатов.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Названы продукты, которые быстро старят организм
Достаточно исключить из рациона питания некоторые продукты, которые только старят.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Недвижимость
Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено в 02:45
Общество
Еще один челябинский МУП сменил руководителя
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде разоблачили запрещенную религиозную организацию
Установлены девять организаторов группы, возбуждено пять уголовных дел Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность запрещенной религиозной организации в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России
В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России Сегодня в субботу стало известно, что пропавший без вести пятилетний ребенок из России найден мертвым.
Обновлено 20 июля в 12:04
Авто
Осенью стартуют продажи нового поколения Toyota RAV4
Сообщается, что серийное производство Toyota RAV4 для Китая будет налажено на производственных мощностях совместного предприятия местной автокомпании FAW и Toyota.
Обновлено в 05:50
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Спорт
Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ
В первом матче наши ватерполистки сыграют с Грецией. Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5).
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Авто
УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Дипломаты рассказали о состоянии россиян с захваченного Ираном танкера
Российские дипломаты добиваются установления связи с российскими моряками, которые находились на задержанном Ираном танкере Stena Impero.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03