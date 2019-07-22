У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Общество В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».

Происшествия Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Здоровье Названы продукты, которые быстро старят организм Достаточно исключить из рациона питания некоторые продукты, которые только старят.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Недвижимость Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.

Происшествия В Нижнем Новгороде разоблачили запрещенную религиозную организацию Установлены девять организаторов группы, возбуждено пять уголовных дел Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность запрещенной религиозной организации в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.

Происшествия В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России Сегодня в субботу стало известно, что пропавший без вести пятилетний ребенок из России найден мертвым.

Авто Осенью стартуют продажи нового поколения Toyota RAV4 Сообщается, что серийное производство Toyota RAV4 для Китая будет налажено на производственных мощностях совместного предприятия местной автокомпании FAW и Toyota.

Спорт Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ В первом матче наши ватерполистки сыграют с Грецией. Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5).

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.

Авто УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика Дипломаты рассказали о состоянии россиян с захваченного Ираном танкера Российские дипломаты добиваются установления связи с российскими моряками, которые находились на задержанном Ираном танкере Stena Impero.