Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58

У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Читать в источнике
Обсудить8

Подробнее о событии

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Исследование: У россиян стало больше «свободных денег»

Росбалт05:12

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Известия03:58

У россиян стало больше «свободных денег»

Газета.Ru02:42

У россиян нашлись лишние деньги

URA.Ru04:53

«Ромир» подсчитал рост «свободных денег» у россиян за июнь

Телеканал 360°вчера в 22:15

Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Политика

У Зеленского заявили, что приведут в Раду более 240 депутатов

В новый парламент партия «Слуга народа» приведет более 240 депутатов.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Общество

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Происшествия

Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье

Названы продукты, которые быстро старят организм

Достаточно исключить из рациона питания некоторые продукты, которые только старят.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Политика

ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Обновлено в 05:07
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Кино

Трейлер фильма о ритуальных убийствах в Петербурге выложили в Сеть

Обновлено в 05:10
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Недвижимость

Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено в 02:45
Общество

Еще один челябинский МУП сменил руководителя

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Нижнем Новгороде разоблачили запрещенную религиозную организацию

Установлены девять организаторов группы, возбуждено пять уголовных дел Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность запрещенной религиозной организации в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России

В Польше найдено тело 5-летнего ребенка из России Сегодня в субботу стало известно, что пропавший без вести пятилетний ребенок из России найден мертвым.
Обновлено 20 июля в 12:04
Происшествия

Бывший мэр Каменска-Уральского получил срок за особо крупную взятку

Обновлено в 05:47
Авто

Осенью стартуют продажи нового поколения Toyota RAV4

Сообщается, что серийное производство Toyota RAV4 для Китая будет налажено на производственных мощностях совместного предприятия местной автокомпании FAW и Toyota.
Обновлено в 05:50
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Спорт

Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ

В первом матче наши ватерполистки сыграют с Грецией. Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5).
Обновлено в 04:01
Космос

Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска отправили на Байконур

Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился

Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Авто

УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Дипломаты рассказали о состоянии россиян с захваченного Ираном танкера

Российские дипломаты добиваются установления связи с российскими моряками, которые находились на задержанном Ираном танкере Stena Impero.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Главное