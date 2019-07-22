Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Здоровье
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Общество
Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных
Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
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Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.
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Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году
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Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью
Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Замглавы «Новатэка» получил российское гражданство
Путин подписал указ о приеме в российское гражданство замглавы "Новатэка" Марка Джетвея, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте
8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы.
Обновлено в 05:57
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
Обновлено в 02:23
Экономика
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Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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Происшествия
СМИ рассказали о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Народная артистка Инна Чурикова оказалась на больничной койке после падения со сцены. Актриса играла в спектакле «Старые девы».
Обновлено в 07:37
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Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
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Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Общество
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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
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Технологии
Биржа QuickBit подтвердила утечку данных 300 тысяч клиентов
Торговая площадка QuickBit из Швеции подтвердила факт утечки данных 300 тыс. клиентов, пишет CoinDesk со ссылкой на информацию для инвесторов компании.
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