Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегИзвестия 03:58
У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский назвал сроки назначения нового генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый генпрокурор страны будет назначен после полного формирования Верховной рады, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
AMD способна изжить дельцов, зарабатывающих сортировкой процессоров для разгона
В случае с процессорами Ryzen серии 3000 компания AMD предусмотрела в утилите Ryzen Master даже возможность независимо разгонять каждый из двух ядерных комплексов (CCX), расположенных на одном кристалле.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Урал» подписал контракт с польским полузащитником Кухарчиком
По информации Sport24, речь идет о 28-летнем польском полузащитнике Михале Кухарчике.
Обновлено в 06:53
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Общество
На Свердловскую область движутся ливни и сильный ветер
23 июля в регионе ожидают сильные ливни и грозы. Также возможен ветер, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.
Обновлено в 06:00
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Экономика
Рекордсмен «китайского NASDAQ» подорожал на 400% в первый день торгов
Рекордсменом стал производитель чипов и микросхем Anji Microelectronics, ценные бумаги которого подорожали к концу торгов на 400%.
Обновлено в 05:34
Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Политика
В правительстве Украины начались обыски по делу о хищении $6 млн в «оборонке»
Сотрудники Департамента контрразведки СБУ обнаружили хищение более $6 млн при заключении иностранной компанией контракта с предприятием "Укроборонпрома" по поставке Госпогранслужбе Украины системы раннего обнаружения, сообщил отдел связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 07:06
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
ВМС Великобритании сочли неспособными защитить интересы страны
Представитель Минобороны Великобритании призвал правительство увеличить финансирование вооруженных сил и королевского флота.
Обновлено в 05:36
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку
Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.
Обновлено в 05:53
Политика
Умер один из авторов Конституции Украины
Украинский юрист и один из авторов конституции страны Виктор Мусияка скончался в возрасте 73 лет.
Обновлено в 06:46
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Интернет
Клоны FaceApp крадут у пользователей деньги
Мошенники создают поддельные версии популярного приложения для «состаривания» фотографий FaceApp, чтобы украсть у пользователей деньги.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллиардером из Греции.
Обновлено в 03:42
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
Обновлено 20 июля в 10:07