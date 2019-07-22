Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегГазета.Ru 10:02
В июне россияне внезапно разбогатели. Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше свободных денег, чем в мае, — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей. Интересно, что эти данные опубликованы на фоне другой статистике - о падении реальных доходов населения.
Читать в источнике
Оценить721
Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
— Андрей Милехин, учёныйRT на русском 11:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Политика
МИД РФ прокомментировал результаты выборов в Раду
Дипведомство считает, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей МИД РФ считает, что украинский народ устал от политики запугивания и террора предыдущих властей, о чем свидетельствуют результаты выборов в Верховную раду.
Обновлено в 12:26
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл могут серьезно поссориться
Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Меган Маркл и принц Гарри могут серьёзно поссориться.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Музыка
Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica
Обновлено в 18:25
Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
50-летняя Юлия Бордовских развелась с мужем после 12 лет брака
Телеведущая Юлия Бордовских и президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прожили в браке 12 лет.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите
Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Общество
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Делегация США прибыла в Турцию для переговоров по Сирии
Делегация от Соединенных Штатов во главе со спецпредставителем страны по Сирии Джеймсом Джеффри прибыла в Турцию для проведения 22–23 июля переговоров по ситуации в Сирии.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Гаджеты
Компания Lenovo возвращается в Россию со своими смартфонами
Дистрибьютор Mobilidi вернет на российский рынок смартфоны компании Lenovo.
Обновлено в 14:47
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Авто
Опубликованы шпионские снимки нового MINI Countryman
Обновлено в 12:49
Энергетика
Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии
Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.
Обновлено 20 июля в 00:40
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 10:48