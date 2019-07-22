Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денегГазета.Ru 10:02
В июне россияне внезапно разбогатели. Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше свободных денег, чем в мае, — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей. Интересно, что эти данные опубликованы на фоне другой статистике - о падении реальных доходов населения.
Читать в источнике
Оценить552
Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать.
— Андрей Милехин, учёныйRT на русском 11:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Вашингтон
Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Короче»
В конкурсную программу фестиваля "Короче" включили 37 фильмов.
Обновлено в 10:41
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский позвал на переговоры Вакарчука и пообещал посадки
По данным разных опросов на выходе с избирательных участков, в Раду проходят пять партий.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он никуда не исчезал, а отправился в "официальный отпуск".
Обновлено в 11:38
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Наука
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Политика
США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти
Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика
Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Спорт
Ефимова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 100 метров брассом
Сегодня, 22 июля, россиянка Юлия Ефимова показала лучший результат в полуфинале чемпионата мира в южнокорейском Куванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Названы продукты, ускоряющие старение
По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено в 07:53
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01